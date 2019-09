Herói do jogo, Luan avisa torcida do Atlético: “Nunca deixei de trabalhar duro”

O Atlético-MG finalmente encerrou a sequência de seis derrotas no Campeonato Brasileiro, neste domingo. De virada, o Galo bateu o Ceará por 2 a 1 e acalmou a torcida, que vaiou seu time durante boa parte do confronto no Independência. Depois de marcar o gol que garantiu os três pontos, Luan desabafou para a torcida mineira.

“Apesar da má fase e de todas as polêmicas recentes, queria deixar claro para o torcedor do Galo que eu nunca deixei de trabalhar duro. Tudo o que eu quero é sempre conseguir o melhor resultado para o nosso elenco”, comentou.

O atacante, que perdeu o pênalti decisivo em um jogo do Brasileirão, lembrou do episódio para reforçar a ideia de que é persistente. “Depois do jogo contra o Fortaleza, eu fui julgado por ter perdido aquele pênalti, mas não abaixei a cabeça e segui trabalhando normalmente. Claro que fiquei muito triste. É muito ruim passar por um momento desses, mas isso faz parte do futebol. Hoje eles ficaram tão felizes quanto eu pelo gol”, completou.

Após balançar as redes, o camisa 27 do Galo tapou os ouvidos na frente dos torcedores e explicou a comemoração. “Eu prometi para o Nathan que eu ia comemorar igual o Depay. Não foi para atingir ninguém. Meu intuito foi só extravasar em um momento de seca de gols. Quero agradecer muito aos meus familiares e companheiros, que estão sempre me dando força. Nós fizemos um bom jogo, mas podemos melhorar muito mais”, finalizou.