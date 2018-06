Galo tenta contratar Roger Guedes em definitivo e recebe resposta negativa do Palmeiras

O Atlético tentou a contratação do atacante Roger Guedes junto ao Palmeiras. Em informação revelada pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela Gazeta Esportiva, o Verdão não gostou da primeira oferta e aguarda retorno alvinegro.

Segundo a reportagem apurou, o Galo tentou comprar 25% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, os valores não agradaram a diretoria paulista que deu uma resposta negativa ao Atlético e aguarda uma contraproposta.

Roger Guedes está emprestado ao Galo até dezembro de 2018. No entanto, o clube mineiro não conseguiu fixar o passe do atleta. Assim, o atleta tem se valorizado diante das últimas partidas e ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Na negociação, o Atlético liberou Marcos Rocha também por empréstimo. No caso do ala, porém, os direitos foram fixados em 2 milhões de euros, algo que gerou muitas críticas a diretoria atleticana.

O Palmeiras é dono de 25% dos direitos do jogador. O restante pertence ao Criciúma. A ideia do Galo é evitar perder o jogador para uma grande proposta do exterior. O nome de Roger Guedes foi especulado em clubes da Arábia Saudita e, pelo contrato, o Atlético tem preferência na compra, no entanto, não conseguiria igualar valores e perderia o avante.

Segundo o jornalista Mauro Cezar Pereira, o Palmeiras já tem por Roger Guedes. A oferta foi do Al-Wehda, clube do ex-corintiano Fábio Carille, que contratou também Rômulo Otero. Em caso de venda, o Galo recebe 10% por ter sido “club vitrine”. Vale ressaltar, porém, que Alexandre Gallo confirmou que Mattos, dirigente do Verdão, garantiu que Guedes fica em Belo Horizonte, pelo menos, até dezembro.

Hoje Roger Guedes está valorizado. No entanto, há cerca de dois meses, diante de várias críticas, o jogador quase foi devolvido. Uma reunião entre líderes do grupo garantiu a permanência do atleta.