Galo pode ser proibido de contratar atletas caso não pague dívida por Otero

O Atlético recebeu um comunicado da Fifa, nesta semana. Em decisão do Comitê de Status de Jogadores da Fifa, o órgão deu menos de 30 dias para o clube pagar uma dívida de 600 mil euros (R$ 2,7 milhões), ao Huachipato, do Chile, pela compra do meia Rômulo Otero. A informação foi divulgada pelo portal UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Caso não pague a dívida ou não recorra, o Atlético pode ficar impedido de contratar jogadores e regulariza-los. Isso será válido tanto para atletas de clubes do Brasil quanto de fora.

Em contato com o clube, a reportagem ouviu que o Atlético já trata do assunto. O Galo acionou um escritório que soluciona assuntos internacionais e dele partirá a decisão de pagar ou não.

O Atlético está avaliando a melhor situação. Isso porque o clube está fazendo os cálculos para saber se vai questionar valores e entrar com algum recurso ou pagar o débito.

Otero chegou ao Atlético em 2016, para empréstimo de um ano. Em 2017, o Galo comprou os direitos do atleta por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões), por 50% dos direitos. Parcelas de R$ 2,7 milhões não foram pagas.