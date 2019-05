Galo paga por Otero; venezuelano é esperado

O Atlético confirmou que não tem mais pendências financeiras com o Huachipato-CHI e quitou a débito que tinha com a equipe pela compra dos direitos de Rômulo Otero, em 2018.

O Galo tinha até este dia 30 de maio, nesta quinta-feira, para pagar os R$ 2,7 milhões restantes pela dívida do jogador. O Huachipato entrou com pedido junto a Fifa para receber o valor do Galo e a entidade máxima do futebol determinou esta data, com pena de sofrer penalizações, como não poder contratar e registrar atletas na próxima janela de transferências.

Houve ainda um entrave junto ao Huachipato pelo empréstimo de Otero. O Galo recebeu uma boa quantia para liberar o atleta para o Al Wehda, em julho de 2018 e a equipe chilena queria receber também pela liberação. Neste ponto o Atlético venceu a batalha na justiça.

Otero passa férias na Venezuela após uma temporada no Al Wehda. Existia a expectativa da permanência dele com a compra em definitivo, no entanto, a equipe não exerceu seu direito de compra. Com isso, Otero é esperado na Cidade do Galo em julho e será reforço atleticano.