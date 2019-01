Galo não quer renovação com Elias, mas descarta libera-lo ao Inter

O Atlético se reuniu na tarde desta segunda-feira com o senhor Eliseu Trindade, pai e representante do volante Elias. O tema da conversa era a renovação de contrato do jogador, mas teve um desfecho negativo para o atleta que não conseguiu avançar em nada.

A Gazeta Esportiva apurou que o clube não deseja renovar com o atleta ao término do contrato, em dezembro de 2019. Na metade da temporada o jogador já pode assinar um pré-contrato, todavia, o Galo não quer estender o vínculo com o jogador.

Interessante, porém, é que o Atlético também não quer liberar o atleta. O jogador já tem bases salariais e outros detalhes acertados com o Internacional, mas depende da liberação do Galo, algo que não ocorreu.

Foi à terceira vez que as partes se encontraram para uma tentativa de renovação. Em todas, ou o jogador ou seu representante, Eliseu Trindade, provocaram as conversas. Em todas também, Sérgio Sette Câmara, presidente atleticano, se ausentou. Nesta tarde, foi representado por Lucas Otonni, advogado do clube, e o diretor de futebol, Marques.

A postura do clube desagrada o jogador. Foi o modo que é tratado, inclusive, que fez Elias dar carta branca ao pai para iniciar os tratos com Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Internacional. Vale ressaltar, inclusive, que no fim de 2018, o próprio atleticano demonstrou interesse em desfazer do atleta.

A negociação esquentou no fim de 2018, quando Atlético e Internacional estreitaram os papos em torno do atleta. O clube gaúcho enviou uma lista ao mineiro, mas nenhum atleta agradou. O Galo queria Zeca, nome negado pelo lado sulista.

Por dinheiro, para ficar com seus 70%, o Atlético pede R$ 10,7 milhões.