Galo fecha trabalhos para Palmeiras com trio velocista e Fred; Robinho volta ao banco

O Atlético finalizou os preparativos para o jogo contra o Palmeiras, que será neste sábado, às 16h (de Brasília), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Nos treinamentos desta sexta, o técnico Rogério Micale mostrou o time que vai a campo.

Robinho voltou ao banco de reservas. Isso não tinha mais dúvidas, após o retorno de Cazares, o camisa 7 passou a ser opção e o selecionável equatoriano assumiu a titularidade na armação de jogadas da equipe.

Micale armou um time com trio velocista na frente: além de Cazares, um lado terá Luan e o outro seguirá com Valdívia, que passou a agradar nas últimas partidas e ganhou a chance de seguir entre os principais. Na área, Fred será o responsável por balançar as redes. Em jejum de gols, seis jogos sem marcar, o camisa 9 quer voltar a fazer a diferença e conta com uma ajuda especial.

“Ele é artilheiro. Ele está em um momento que não é ruim, mas também não é bom. Tem que estar concentrado ali, uma hora a bola vai sobrar. Vou fazer uma jogada para ele fazer o gol. Ele está preparado, tem muita qualidade. A bola vai sobrar ali, tenho certeza. É passar confiança e ajudar ele”, salientou Valdívia.

O grupo atleticano para a partida já está fechado. Vale destacar que na direita, Alex Silva ganha a posição de Marcos Rocha, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Galo precisa vencer para encostar no grupo dos seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Provável Galo: Victor; Alex Silva, Léo Silva, Gabriel, Fabio Santos; Adilson, Elias, Cazares; Luan, Fred, Valdivia.