Galo está otimista pela permanência de Robinho: “Só sai se for para fora do Brasil”

Com o ano do futebol brasileiro chegando ao final, as especulações e negociações ficam mais intensas. O nome badalado do grupo atleticano é de Robinho. O Santos tem interesse, mas não deve levar a melhor. A Gazeta Esportiva apurou que há um otimismo pela permanência do atleta.

Uma fonte ligada a diretoria garantiu que o jogador não deve deixar o clube mineiro para outro time do Brasil. Segundo essa pessoa, não há clima para o jogador deixar o Galo, além disso, Robinho está bem adaptado a Belo Horizonte.

O Santos deseja contar com o jogador Robinho. Em 2016, quando retornou do futebol chinês, o Peixe tentou, mas a proposta atleticana foi mais tentadora. O contrato de dois anos encerra em dezembro, oportunidade para o clube paulista conseguir a contratação do jogador.

Mas Robinho quer permanecer. O jogador, inclusive, já deixou claro que aceita ter uma redução salarial para ficar no Galo.

“Aceitaria (reduzir o salário) sim. Acho que, quando há interesse de ambas as partes, é só conversar. Não tem problema nenhum. O mais importante é estar feliz e estar fazendo o que gosta, que é jogar futebol”, destacou o jogador.

Uma cláusula no contrato do jogador, firmado em 2016, garante preferência ao Galo se o atleta quiser continuar em Belo Horizonte. No entanto, o novo vínculo deveria seguir com os mesmos valores. Robinho recebe cerca de R$800 mil mensais, valor considerado alto pelo clube.

Uma renovação contratual com Robinho era descartada até três meses atrás. O camisa 7 estava encostado na reserva atleticana com o técnico Rogério Micale. A chegada de Oswaldo Oliveira, porém, deu ânimo novo ao jogador que é peça fundamental dos últimos jogos.