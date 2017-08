Galo descarta a contratação de Felipe Melo

No dia seguinte ao áudio bombástico do volante Felipe Melo, que revelou graves problemas com o técnico Cuca, chamando o treinador de mentiroso, entre outras coisas, além de revelar o interesse de clubes brasileiros, o Atlético foi a público para passar garantir que não tem interesse na contratação do jogador.

De acordo com o diretor de futebol, André Figueiredo, o Atlético não fez contatos com o jogador e descartou a contratação de Felipe Melo pelo Galo. “O Atlético não o procurou”, ressaltou o cartola.

Felipe se desentendeu com o técnico Cuca após a eliminação na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, no Mineirão, no empate por 1 a 1. O jogador foi informado que seria afastado do grupo. A decisão foi tomada pela diretoria do clube alviverde, conforme o diretor Alexandre Mattos explicou.

O áudio foi divulgado nas redes sociais. Além do Galo, Melo colocou o Corinthians, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Inter e Grêmio como possíveis interessados. O jogador, em entrevista ao programa Linha de Passe, da ESPN, admitiu a gravação do áudio, mas não se lembrou com quem conversava. O volante ainda disse que estava em um momento festivo devido ao aniversário da esposa – embora o áudio seja limpo, sem nenhuma interferência de música ou conversas ao fundo.