Elias lamenta empate contra o Palmeiras e elogia elenco adversário

O Atlético-MG desperdiçou uma boa chance de reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Independência, o time mandante chegou a sair na frente, mas cedeu o empate ao Palmeiras, situação lamentada pelo volante Elias.

Após um primeiro tempo com o placar inalterado, o Atlético-MG contou com um belo gol do meio-campista para inaugurar o marcador. O Palmeiras chegou ao empate em um pênalti convertido por Bruno Henrique em lance que gerou reclamação por parte do time local.

“A gente sai insatisfeito, porque fizemos tudo para ganhar, merecíamos ganhar”, disse Elias à TV Globo, antes de elogiar o rival. “É uma equipe forte e que está buscando o título. Nas trocas, até comentamos em campo: eles tiram um, entra o Lucas Lima. Tiram outro, entra o Scarpa. É um elenco recheado de bons jogadores”, afirmou.

A despeito do empate dentro de casa, Elias tratou de destacar a postura do time comandado pelo técnico Levir Culpi. “A equipe está de parabéns. Lutou e se empenhou. Se tivesse sorte, poderia sair vencedora”, declarou o experiente meio-campista.

Às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o rebaixado Paraná, no Estádio Durival de Britto. Em Curitiba, o time alvinegro tenta enfim vencer sob o comando de Levir Culpi e encerrar um jejum de seis jogos no torneio nacional.