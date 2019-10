Desfalcado, Atlético-MG encerra preparação para enfrentar o São Paulo

Às vésperas de reencontrar o São Paulo, o técnico Vagner Mancini comandou, neste sábado, a última atividade no CT do Atlético-MG. Em busca da sua segunda vitória consecutiva, o treinador precisará lidar com alguns desfalques importantes. A partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão está prevista para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.

Titulares absolutos do Galo, os meias Elias e Cazares estão suspensos e são baixas confirmadas para o duelo. Bruninho e Alerrandro também não apareceram na lista de relacionados e, por conta disso, não viajam com a delegação mineira.

A boa notícia para o torcedor é a volta de Ramón Martinez. O paraguaio se recuperou de uma fratura no nariz, foi liberado pelo departamento médico e será opção para Mancini. Além dele, os meio-campistas David Terans e Vinícius estarão no banco de reservas.

A partir dos treinamentos realizados durante esta semana, Zé Welison aparece como o provável substituto para a vaga de Elias.

Frente a isso, o Atlético deve entrar em campo com: Cleiton; Guga, Igor Rabello, Leonardo Silva e Fábio Santos; Réver e Zé Welison (Martínez ou Vinicius); Luan, Nathan e Otero; Di Santo.

Com 35 pontos somados, o Galo ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o São Paulo é o último colocado do G4, com 46 pontos.