De olho em clássico, Galo enfrenta o Tupi em Juiz de Fora

O Atlético entra em campo, na noite deste sábado, no Independência, contra o Tupi, de olho no jogo entre América e Cruzeiro, no dia seguinte. Isso porque se a equipe preto e branca vencer e os rivais de Belo Horizonte empatarem, o Galo assume a ponta da tabela do Campeonato Mineiro.

O Atlético tem 13 pontos atualmente. Se vencer, chega a 16 e dorme na liderança do Campeonato Mineiro. Já América e Cruzeiro estão com 14 – o Coelho na liderança pelo saldo de gols superior. Caso essa partida fique empatada, a dupla chega a 15 e, portanto, atrás dos alvinegros. O Tupi está na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos.

O técnico Levir Culpi vai com sua equipe inteira reserva para o jogo contra o Tupi. Como a equipe principal terá os preparativos para o jogo contra o Defensor, pela Copa Libertadores, na quarta-feira, o treinador optou por novamente ter um time alterado.

Algo chama atenção: mesmo com toda reclamação dos torcedores e críticas em torno do futebol do lateral-direito Patric, o atleta seguirá na equipe. Pelos últimos treinamentos, o treinador mostrou o grupo com Guga para o duelo deste sábado. O volante Jair, expulso no último jogo, não treinou entre os principais deste jogo.

O Tupi, em situação ruim no Campeonato Mineiro, pensa em se fechar diante do Atlético. O treinador Gerson Evaristo trabalhou os últimos dias com quatro defensores.

FICHA TÉCNICA

TUPI X ATLÉTICO

Local: Estádio Municipal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG)

Data: 16 de fevereiro de 2019 (sábado)

Horário: 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Leandro Salvador da Silva

TUPI – Vilar, Afonso, Thiago, Aislan, Max Carrasco, Emerson, Eduardo Nardini, baiano, Romarinho, Nélio, Gabriel Costa.

Técnico: Gerson Evaristo

ATLÉTICO – Cleiton, Guga, Léo Silva , Maidana e Carlos César; Zé Welison e Lucas Cândido; David Terans, Vinícius e Maicon Bolt; Alerrandro.

Técnico: Levir Culpi.