Cruzeiro e Atlético se unem em solidariedade; bombeiros dizem que doações não são mais necessárias

Dentro de campo rivalidade. Fora dele, união por solidariedade. No clássico deste domingo, no Mineirão, às 11h (de Brasília), Cruzeiro e Atlético se unem no objetivo de ajudar as vítimas da tragédia de Brumadinho.

Três pontos para distribuição de doações serão distribuídos na esplanada do Mineirão. É importante levar, sobretudo, água mineral, alimentos não-perecíveis, produtos pronto para o consumo como biscoitos, leite, sucos de caixinha, além de produtos de higiene pessoa e fraldas.

O Cruzeiro que é o mandante da partida já informou que doará R$ 50 mil arrecadas das vendas de ingressos, isso para auxiliar as vítimas da tragédia. Pelo lado atleticano, o atacante Ricardo Oliveira divulgou um vídeo na TV Galo de solidariedade aos atingidos pela tragédia.

A Sala de Comando de Operações, no entanto, informou, neste sábado, que não é necessário mais enviar doações de alimentos e materiais de limpeza. Segundo o tenente-coronel, Flávio Godinho, a Vale se comprometeu a dar toda assistência.

Apesar de dar assistência, o povo de Minas Gerais quer saber, sobretudo, quais serão as medidas tomadas para evitar novos desastres, tendo em vista que pouco se viu em relação a tragédia que ocorreu há pouco mais de três anos, na história cidade de Mariana.