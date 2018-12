Corinthians faz proposta para tirar Luan do Galo

O Corinthians enviou ao Atlético-MG uma proposta para tirar o atacante Luan do Atlético para a temporada 2019.

A informação foi divulgada na TV Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva. O Timão ofereceu ao Galo R$ 3 milhões e agradou a diretoria preto e branca.

O Presidente Sérgio Sette Câmara deixou a situação a cargo do diretor de futebol Marques que agora está conversando com o Timão. O Galo tenta, além do dinheiro, um jogador de volta. A lista de atletas, porém, ainda não foi enviada ao clube mineiro.

Por seu histórico, o Galo renovou o contrato do jogador. A equipe mineira deu mais quatro anos de vínculo algo que fez vários questionamentos serem levantados.

Luan é ídolo da torcida do Atlético. Conhecido por Belo Horizonte como “menino maluquinho” o jogador tem grandes conquistas com a camisa do Galo, como a Libertadores e Copa do Brasil.