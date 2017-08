Corinthians e Galo trocam documentos e Clayton chega a BH nas próximas horas

Já está tudo acertado. A pedido do técnico Rogério Micale, o atacante Clayton retorna ao Atlético. Os clubes já trocam os documentos e restam apenas detalhes para o jogador voltar aos treinamentos na Cidade do Galo, algo que deve acontecer nas próximas horas.

Micale pediu o retorno de Clayton por conhecer o atleta de outros tempos. Eles trabalharam juntos em seleções de base, algo que ajudou no pedido do treinador. Além disso, os jogadores que atuam em posições parecidas, ou na área ou pelo lado do campo, não vivem grande momento e a disputa vai aumentar com a chegada do atleta.

A volta de Clayton não significa o retorno de Marlone ao Corinthians. Os clubes negociaram os atletas por empréstimo até o fim do ano, no entanto, o corintiano emprestado ao Galo já fez mais de sete jogos pelo Campeonato Brasileiro e não poderia ser utilizado.

Por outro lado, Clayton não agrada em São Paulo. O jogador ficou cinco meses no clube paulista, mas pouco foi utilizado e no Brasileirão contabiliza apenas três partidas. Por lá, fez apenas dois gols, ambos na goleada contra o Vasco.

Clayton se envolveu em uma confusão no treino do Corinthians, nessa terça-feira, ao discutir com Felipe Bastos, sendo chamado, inclusive, de moleque, entre outras coisas. Durante o período em São Paulo, o atacante teve propostas do futebol italiano, entretanto, não se confirmou.