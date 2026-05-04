Com reforços, Atlético-MG divulga relacionados para jogo contra o Juventud

O Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Juventud-URU, marcada às 19h (de Brasília) desta terça-feira. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana e será disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Desfalques e reforços
Ao contrário da última rodadas, nas quais o técnico Eduardo Domínguez optou em utilizar um time alternativo, o Atlético-MG vai com força máxima para enfrentar o Juventud. O maior reforço do Galo é o zagueiro Vitor Hugo, que desfalcou a equipe no clássico por conta de lesão na coxa direita.
Por outro lado, o Atlético-MG tem duas baixas para enfrentar a equipe uruguaia. O meia Victor Hugo (edema na coxa esquerda) e o atacante Tomás Cuello (lesão na panturrilha esquerda) não se recuperaram e ficaram em Belo Horizonte.
Assim, fora os dois atletas, o Atlético vai para o Uruguai com força total à disposição. Assim, é esperado que Eduardo Domínguez escale: Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon; Bernard, Minda (Dudu) e Cassierra.
Confira os relacionados do Atlético-MG:
- Goleiros: Everson, Delfim e Robert;
- Defensores: Natanael, Pascini, Renan Lodi, Alonso, Igor Román, Lyanco, Ruan Tressoldi, Vitão e Vitor Hugo;
- Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Franco, Igor Gomes, Iseppe, Maycon, Reinier, Gustavo Scarpa e Tomás Perez;
- Atacantes: Alan Minda, Cassierra, Dudu e Cauã Soares.
