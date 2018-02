Com “poko-pouco futebol”, Valdívia está próximo de deixar o Galo

No dia 24 de maio de 2017 o Atlético anunciou a contratação de Valdívia, por empréstimo junto ao Internacional. Quase que automaticamente a gíria do “poko” foi disparada nas redes sociais. A palavra é usada por Valdívia em brincadeiras na internet. O “poko” de Valdívia, no entanto, não pode ser usado com sentido neste texto, pois ele significa “muito”, mas a passagem do meia foi com “pouco” futebol.

Valdívia chegou em Belo Horizonte com status de grande contratação. Embora chegasse a capital após um período turbulento no Rio Grande do Sul, com a camisa do Internacional, o atleta ainda gozava de prestígio com o público mineiro. Na memória, grandes partidas em sua época de colorado jogando diante do Galo. Mas não foi bem assim que aconteceu com as cores alvinegras.

Com a camisa preto e branca, Valdívia participou de 33 jogos. Conseguiu 11 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Apenas dois gols. Em todos as partidas que entrou em campo, o meia não conseguiu agradar.

Valdívia chegou ao Galo para ser uma opção de velocidade pelos lados, dando mais profundidade a equipe. Ele, entretanto, teve um desempenho pior do que o esperado, não explicando os R$ 250 mil mensais pagos pelo Atlético.

Na negociação, quando Valdívia foi contratado, a equipe mineira liberou o atacante Carlos para o time do Sul. Além disso, o Atlético ainda liberou uma compensação financeira para o Internacional.

O São Paulo demostrou interesse na contratação de Valdívia. O atleta desperta interesse do clube paulista que precisa de um jogador para ser opção de velocidade pelos lados.

O Atlético desconversa sobre o futuro do jogador. “O Valdívia é um caso que a gente está estudando. Conversei com o Internacional, com o representante do jogador e com o próprio atleta. Ele tem um contrato com a gente que se encerra em maio. É um jogador que precisa de uma condição melhor no aspecto físico. Há dois anos ele não fazia uma pré-temporada, por isso estamos dando uma continuidade na pré-temporada dele, porque ele precisa de um trabalho de força que também atrapalhou muito o desempenho dele aqui”, finalizou.