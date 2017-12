Com duelo contra o Grêmio, Galo tem treino espionado por Drone

O duelo contra o Grêmio, neste domingo, no Independência, representa muito para o Galo. A equipe mineira precisa vencer e ainda contar com uma combinação de resultados para conseguir uma vaga na Copa Libertadores 2018. Com uma decisão pela frente – e lembrando um histórico recente do Grêmio – um drone sobrevoando o treinamento da equipe mineira chamou atenção de todos.

O objeto passava por cima do gramado do campo 1 da Cidade do Galo. Mas não era o Grêmio. Era uma emissora de televisão, que usou a história para contar sobre o treino do Atlético-MG.

Na realidade, o Grêmio não tem necessidade de espiar o Galo – talvez o Real Madrid. A equipe venceu a Libertadores da América 2018 e concentra suas atenções no Mundial de Clubes. Para a partida contra o Atlético, em Belo Horizonte, é provável, inclusive, que Renato Gaúcho escale os reservas.

Para o jogo, o técnico Oswaldo Oliveira não tem a certeza que poderá contar com Yago. O jovem foi diagnosticado com uma virose e precisou ser poupado. Na vaga dele, Adilson, antigo titular, foi acionado. Na lateral-direta, Marcos Rocha está suspenso e o zagueiro Bremer será improvisado, Alex Silva e Carlos César estão suspensos.