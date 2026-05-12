Com desfalque, Atlético-MG divulga relacionados para jogo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Ceará, válida pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.
📋 Veja a lista de relacionados para o jogo contra o Ceará, no Castelão, pela partida de volta da 5ª fase da Copa do Brasil! #VamoGalo #CSCxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/GvPNfMSvdF
— Atlético (@Atletico) May 12, 2026
No confronto de ida, o Atlético venceu o Ceará por 2 a 1. Cassierra e Renan Lodi marcaram para o Galo, enquanto Wendel diminuiu para o Vozão. Para chegar às oitavas de final, o time cearense precisa vencer por dois gols de diferença. Já os visitantes avançam com um empate.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Desfalques e retornos no Galo
Para a partida, o treinador Eduardo Dominguez vai contar com os retornos de Lyanco e Alan Franco, que cumpriram suspensão no jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Além dos dois, o Atlético conta com o meia Bernard, que foi sido substituído aos cinco minutos do segundo tempo contra os cariocas após sentir dores.
Em contrapartida, o Galo vai ter o desfalque do zagueiro Ruan Tressoldi, que sofreu uma entorse no pé esquerdo. Os meias Patrick e Victor Hugo, entregues ao departamento médico, completam a lista de desfalques.
Confira os relacionados
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Defensores: Natanael, Pascini, Preciado, Renan Lodi, Junior Alonso, Iván Román, Lyanco, Vitão e Vitor Hugo.
Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Cissé, Alan Franco, Igor Gomes, Maycon, Reinier e Tomás Perez.
Atacantes: Alan Minda, Cauã Soares, Cassierra, Cuello e Dudu.
Provável escalação
O Atlético-MG deve ir a campo com: Everson; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon e Tomás Perez; Cuello, Alan Minda e Alexsander; Cassierra.
Ficha técnica
CEARÁ X ATLÉTICO-MG
Competição: Copa do Brasil – 5ª Fase (Volta)
Local: Arena Castelão, Ceará (CE)
Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)