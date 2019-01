Atlético tem apoio de parceiro para pagamento de salário de Tardelli

O Atlético trabalha em torno de uma engenharia financeira para poder anunciar o atacante Diego Tardelli. Após ouvir os valores oferecidos, a equipe mineira fez sua contraproposta.

A Gazeta Esportiva apurou que o Galo ofereceu R$ 800 mil mensais ao jogador. Para conseguir arcar com os vencimentos, o time preto e branco contaria com apoio do Banco BMG, no pagamento de 50%, ficando, portanto, R$ 400 mil para cada parte.

Os lados estão conversando. A possibilidade de voltar para o Atlético anima o jogador que tem negócios em Belo Horizonte e gosta da cidade. Além disso, Tardelli chegaria em um clube organizado, como ídolo e para disputar a Libertadores.

O diretor de futebol Marques tem conversas com o jogador e seu pai. O Galo ainda joga com uma carta: o clamor da torcida pelo seu retorno, algo que fez hashtag “Volta Tardelli” parar nos assuntos mais falados do Brasil.

O Galo concorre com o Corinthians na luta por Tardelli. Os encontros para definições estão ocorrendo.