Atlético se acerta com Luciano e aguarda atleta para exames em BH

O Atlético está muito próximo de assinar contrato com o atacante Luciano, jogador do Leganés emprestado ao Fluminense. Ele é aguardado em Belo Horizonte para fazer exames e assinar contrato de empréstimo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva. Luciano estava emprestado ao Fluminense até junho de 2021, no entanto, devido aos salários atrasados pediu para deixar o Tricolor. Contra a Chapecoense, em duelo na noite desta quinta-feira, o atacante pediu para ficar fora e não completar o sétimo jogo e ficar impedido de se transferir para outra equipe da Série A. O clube espanhol não deseja desfazer do jogador e só aceita emprestar o atleta.

Em 2019, Luciano faz boa temporada com a camisa do Fluminense. Ele já fez 15 gols em 31 jogos e é um dos pilares da equipe formada por Fernando Diniz. Ele teve boa participação na Copa do Brasil, competição que o Fluminense deu trabalho e levou a decisão para os pênaltis.

A contratação de Luciano pode ser a terceira de Rui Costa que trabalhou silenciosamente até o momento. O primeiro foi o lateral-esquerdo Lucas Hernandez, ex-Peñarol, e nesta quinta-feira o clube anunciou o volante Ramón Martinez, ex-Guarani-PAR.