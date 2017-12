Atlético oferece longo contrato com zagueiro campeão brasileiro

Em busca de um grande reforço para a zaga, o Atlético-MG foi atrás do zagueiro Pablo, que conquistou o Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians. A equipe mineira fez contato e o atleta gostou da proposta que ouviu.

A Gazeta Esportiva apurou que o Galo ofereceu um contrato de cinco temporadas com o jogador. A oferta com o tempo de vínculo agradou o atleta. A reportagem ainda ouviu de fontes que os valores também foram satisfatórios – embora nada tenha sido revelado.

O desfecho da negociação, entretanto, ainda depende da eleição no Atlético, marcada para o dia 11 de dezembro. Caso o candidato Sérgio Sette Câmara confirme seu favoritismo, os tratos terão sequência. O próximo passo será conversar com o Bordeaux, dono dos direitos do zagueiro.

Além do Galo, o Palmeiras já fez contatos com os agentes de Pablo para contar com o futebol do defensor. No Corinthians, o jogador por duas vezes negociou sua permanência: a primeira no meio da temporada e a segunda no fim do torneio nacional, em ambas sem sucesso.