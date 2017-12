Atlético negocia por Hudson e oferece percentual de Lucas Pratto na troca

O Atlético tem buscado fazer negócios mais racionais nesta janela de transferências. A nova política econômica do clube não permite gastos excessivos e o Presidente Sérgio Sette Câmara em conjunto com Alexandre Gallo trabalham para conter custos, mas ao mesmo tempo formar um time competitivo em 2018. Exatamente com esse foco que o Galo foi ao mercado paulista para buscar um novo volante.

Trata-se do volante Hudson. Sem acerto com o Cruzeiro, que não quis pagar os R$5,7 milhões de multa para permanecer com o jogador em Belo Horizonte, o jogador informou em suas redes sociais que voltaria para o Tricolor Paulista.

O Atlético-MG atento ao mercado, buscou contato com o Tricolor. A proposta alvinegra é ousada, no entanto, viável. O Galo ofereceu mais uma parte que lhe pertence do atacante Lucas Pratto. No início de 2017, Pratto foi liberado para o São Paulo por R$20 milhões de reais, referentes a 50% dos direitos do jogador. O Galo ainda ficou com 45%.

A ideia atleticana é ainda permanecer com parte desses 45%, entretanto, liberar mais porcentagens ao Tricolor – que ficaria com mais dinheiro em caso de uma venda futura.

Pesa a favor do Galo o desejo do jogador em ficar em Belo Horizonte. Hudson gostou da cidade no tempo em que atuou pelo Cruzeiro e vê com bons olhos permanecer na capital mineira.