Atlético Mineiro confirma acerto com Oswaldo de Oliveira

Depois de demitir Rogério Micale no último domingo, após derrota para o Vitória em plena Arena Independência, a diretoria do Atlético Mineiro agiu rápido e já anunciou o novo treinador. Trata-se de Oswaldo de Oliveira, que é esperado ainda nesta terça-feira para assinatura de contrato e apresentação oficial. Detalhes como tempo de contrato e a formação da nova comissão técnica serão reveladas apenas durante a entrevista marcada para a Cidade do Galo.

Oswaldo estava sem clube desde abril deste ano, quando deixou o comando do Al-Arabi, do Qatar. O último trabalho do treinador no futebol brasileiro aconteceu no Corinthians, durante a temporada de 2016. Com 66 anos, o treinador será o terceiro do Atlético Mineiro neste ano, depois de Roger Machado e Rogério Micale. A expectativa é de que Oswaldo faça sua estréia no próximo domingo, diante do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada.