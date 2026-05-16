Atlético-MG vence Mirassol, se afasta do Z4 e vai à primeira página do Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Mirassol por 3 a 1, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
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Situação da tabela
Com a vitória, o Galo foi a 21 pontos e pulou da 13ª para a sétima colocação. O Mirassol, por sua vez, segue em 18º, com 13 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪ATLÉTICO-MG 3 X 1 MIRASSOL🟡🟢
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Reinaldo (Mirassol)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Alan Minda, aos 17' do 1ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Willian Machado, aos 40' do 1ºT (Mirassol)
- ⚽ Maycon, aos 16' do 2ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Mamady Cissé, aos 36' do 2ºT (Atlético-MG)
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard; Alan Minda (Lyanco), Cassierra (Cauã Soares) e Cuello (Cissé)
Técnico: Eduardo Domínguez
🟡🟢Mirassol🟢🟡
Walter; Lucas Oliveira (José Aldo), João Victor, Willian Machado; Daniel Borges, Denilson (Everton Galdino), Eduardo (Galeano), Reinaldo; Carlos Eduardo (Shaylon), Edson Carioca (Tiquinho Soares) e Alesson
Técnico: Rafael Guanaes
Como foi o jogo
Aos 17 minutos de jogo, Alan Minda recebeu de Bernard, invadiu a área e bateu para abrir o placar a favor do Atlético Mineiro. O Mirassol chegou ao gol de empate aos 40, com Willian Machado, que aproveitou escanteio cobrado por Reinaldo e cabeceou para superar o goleiro Everson e igualar o placar.
Na segunda etapa, aos 13, Renan Lodi foi derrubado por Denilson dentro da área e o árbitro apontou pênalti para o Galo. Maycon foi para a cobrança e colocou os donos da casa novamente à frente, aos 16. Aos 36, Cissé ficou com a bola na entrada da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro Walter, fazendo o terceiro do Atlético, para matar o jogo.
Próximos jogos
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
⚔️ Jogo: Atlético-MG x Cienciano
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo B)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
🟡🟢Mirassol🟢🟡
⚔️ Jogo: Always Ready x Mirassol
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 5 (Grupo G)
📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Municipal de El Alto, El Alto (BOL)