Atlético-MG vence Mirassol, se afasta do Z4 e vai à primeira página do Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Mirassol por 3 a 1, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

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Situação da tabela

Com a vitória, o Galo foi a 21 pontos e pulou da 13ª para a sétima colocação. O Mirassol, por sua vez, segue em 18º, com 13 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ ATLÉTICO-MG 3 X 1 MIRASSOL 🟡🟢

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Reinaldo (Mirassol)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Alan Minda, aos 17' do 1ºT (Atlético-MG)

⚽ Willian Machado, aos 40' do 1ºT (Mirassol)

⚽ Maycon, aos 16' do 2ºT (Atlético-MG)

⚽ Mamady Cissé, aos 36' do 2ºT (Atlético-MG)

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚫⚪ Atlético-MG ⚪⚫

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard; Alan Minda (Lyanco), Cassierra (Cauã Soares) e Cuello (Cissé)

Técnico: Eduardo Domínguez

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

Walter; Lucas Oliveira (José Aldo), João Victor, Willian Machado; Daniel Borges, Denilson (Everton Galdino), Eduardo (Galeano), Reinaldo; Carlos Eduardo (Shaylon), Edson Carioca (Tiquinho Soares) e Alesson

Técnico: Rafael Guanaes

Como foi o jogo

Aos 17 minutos de jogo, Alan Minda recebeu de Bernard, invadiu a área e bateu para abrir o placar a favor do Atlético Mineiro. O Mirassol chegou ao gol de empate aos 40, com Willian Machado, que aproveitou escanteio cobrado por Reinaldo e cabeceou para superar o goleiro Everson e igualar o placar.

Na segunda etapa, aos 13, Renan Lodi foi derrubado por Denilson dentro da área e o árbitro apontou pênalti para o Galo. Maycon foi para a cobrança e colocou os donos da casa novamente à frente, aos 16. Aos 36, Cissé ficou com a bola na entrada da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro Walter, fazendo o terceiro do Atlético, para matar o jogo.

Próximos jogos

⚫⚪ Atlético-MG ⚪⚫

⚔️ Jogo: Atlético-MG x Cienciano

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo B)

📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

⚔️ Jogo: Always Ready x Mirassol

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 5 (Grupo G)

📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal de El Alto, El Alto (BOL)