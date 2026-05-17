Maycon vê evolução em vitória do Atlético-MG sobre o Mirassol: "Muitos pontos positivos"

O Atlético-MG venceu neste sábado o Mirassol, por 3 a 1, em jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Autor do segundo gol atleticano, Maycon avaliou positivamente o desempenho da equipe.

"Eu acho que hoje foi um jogo de muitos pontos positivos, acho que a nossa equipe conseguiu corrigir os pontos que a gente vinha errando nos último jogos. Apesar de ter tomado um gol de bola parada, que é uma coisa que a gente precisa ajustar, mas eu acho que hoje foi um grande jogo. Nossa torcida fez uma linda festa, como vinha fazendo antes, e a gente não estava conseguindo contribuir com uma boa vitória, acho que hoje todo mundo vai feliz para casa.", analisou.

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Redenção de Cissé

Após cometer um pênalti e ser expulso com apenas cinco minutos do jogo da Copa do Brasil, na última quarta-feira, contra o Ceará, o jovem Mamady Cisé, de Guiné, entrou do banco de reservas e marcou o gol que selou a vitória sobre o Mirassol. Sobre a situação, Maycon ressaltou o apoio que os jogadores jovens do Galo devem receber.

"Todo mundo está passível de cometer algum erro, era um lance rápido ali e ele tomou uma atitude que era capaz, não é porque ele é novo, todo mundo está sujeito a errar e acho que a equipe correu por ele lá no Ceará e hoje ele foi feliz com um gol. è um grande jogador e a gente tem ajudar todos eles, não só ele como o Pascini, que fez gol no último jogo, toda essa meninada que está subindo, a gente tem que ajudar eles a evoluírem sempre para que nos ajudem também, afinal, a gente está aqui para representar o Atlético e todos são importantes.", disse.

Situação do Atlético no Brasileirão

Com a vitória, o Galo foi a 21 pontos e pulou da 13ª para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Galo

Jogo: Atlético-MG x Cienciano

Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo B)

Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)