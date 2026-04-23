Atlético-MG vence Ceará e abre vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, por 2 a 1, contra o Ceará. Cassierra e Renan Lodi anotaram os gols do Galo na Arena MRV, enquanto Wendel descontou pelo Vozão.
Situação do confronto
Assim, o Atlético-MG joga apenas por um empate no jogo de volta, marcado para as 21h30 (de Brasília) do dia 13 de maio, na Arena Castelão. O Ceará, por sua vez, luta por uma vitória por ao menos dois gols de vantagem para se classificar, enquanto um triunfo por um gol leva a partida para as penalidades.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: Copa do Brasil
🏟️ Local: Arena MRV
📅 Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Preciado e Alan Franco (Atlético-MG); Richard, Wendel e Richardson (Ceará)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols
- ⚽ Cassierra, aos 44' do 1ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Wendel, aos 20' do 2ºT (Ceará)
- ⚽ Renan Lodi, aos 27' do 2ºT (Atlético-MG)
⚫ Atlético-MG
Éverson; Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo (Minda) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Alexander) e Bernard (Scarpa); Vitor Hugo, Dudu (Cuello) e Cassierra (Hulk)
Técnico: Eduardo Domínguez
⚪ Ceará
Richard (Bruno); Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Diego (Lucas Lima), Julio César (Richardson) e Alano (Viana); Pedro Henrique (Fernandinho), Gustavo e Wendel
Técnico: Mozart Santos
Como foi o jogo
Logo aos quatro minutos de jogo, Maycon arriscou rasteiro de longe e obrigou o goleiro Richard a se esticar e fazer a primeira defesa do jogo. Aos 29, Bernard teve uma boa chance ao receber cruzamento rasteiro na pequena área, mas desviou à linha de fundo, desperdiçando uma oportunidade clara.
Já aos 44 minutos, Richard socou cruzamento e Maycon ficou com a bola para chutar de longe. A bola desviou e sobrou para Victor Hugo, que arrematou para mais uma defesa de Richard. No rebote, no entanto, Cassierra empurrou às redes e colocou o Atlético-MG em vantagem.
Na segunda etapa, aos 47, Victor Hugo venceu no alto e testou da pequena área, nas mãos de Richard. No minuto seguinte, Gustavo Prado chutou forte de longe e obrigou Éverson a fazer a defesa. O Ceará conseguiu o empate aos 20 minutos, quando Fernandinho ajeitou de letra do lado esquerdo da área para Wendel finalizar de chapa e estufar as redes para deixar tudo igual.
Após sete minutos, Cuello tocou para Renan Lodi, que invadiu a área em velocidade para dominar e bater firme de esquerda para colocar o Galo à frente novamente.
Próximos jogos
Atlético-MG
- Jogo: Atlético-MG x Flamengo
- Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena MRV
Ceará
- Jogo: Ceará x Vila Nova
- Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) | 18h (de Brasília)
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Castelão