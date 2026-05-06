Atlético-MG treina no Uruguai e abre preparação para encarar o Botafogo

Nesta quarta-feira, antes do retorno ao Brasil e um dia após o empate em 2 a 2 diante do Juventud, no Uruguai, o elenco do Atlético-MG treinou no CT do Montevideo City e iniciou a preparação para o duelo contra o Botafogo, marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Treino pré-viagem concluído! ✅✈️ Preparação iniciada para o duelo de domingo! 💪🏽🐓 pic.twitter.com/xjRfHHq58F — Atlético (@Atletico) May 6, 2026

Desfalques

Para enfrentar o Glorioso, o Galo terá desfalques importantes. Apesar da vitória no clássico contra o Cruzeiro na última rodada, o Atlético-MG ganhou as baixas de Alan Franco e Lyanco para este domingo. O equatoriano recebeu seu terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro acabou expulso.

Além deles, Victor Hugo, Cuello e Patrick, entregues ao departamento médico, também desfalcam a equipe de Eduardo Domínguez.

Situação na tabela

Apesar da 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG não está em uma situação confortável na competição. O Galo acumula 17 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, também está a apenas cinco do G5.

Detalhes do confronto

Jogo: Atlético-MG x Botafogo

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)