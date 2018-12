Atlético-MG tentou Zé Rafael, mas perdeu para “concorrência desleal”

O Presidente do Atlético Sérgio Sette Câmara revelou que tentou contratar o meia Zé Rafael, durante a temporada 2018. O Palmeiras, no entanto, foi mais potente financeiramente e conseguiu anunciar o jogador. De acordo com o mandatário alvinegro, o Tricolor Baiano pediu muito alto, algo que fez o Galo desistir.

“Estivemos perto de contratar o Arthur, do Ceará. Achei que seria interessante. O Palmeiras foi lá e contratou. A gente também olhou o Zé Rafael. Eu tinha vontade de trazer. Quando foi tentar contratar, mas o Bahia pediu um valor exorbitante e quem foi pagar foi o Palmeiras. Tentamos negociar, mas falaram que o Palmeiras tinha oferecido o nosso valor mais x”, disse em entrevista a Rádio Itatiaia.

O Palmeiras tem atualmente o apoio da Crefisa, com altos investimentos no futebol. Diante disso, o clube consegue brigar com qualquer clube por grandes contratações. Para o Presidente atleticano, é preciso copiar o modelo europeu de fair play financeiro.

““Está faltando aqui no Brasil alguma regulamentação, como o fair play financeiro. Estamos num momento em que eu tenho procurado alguns reforços. Você bate na porta de algum jogador e quando você está, está lá o Palmeiras. Tentei contratar, mas ficou impossível..”, finalizou.