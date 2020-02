Atlético-MG sofre gol com um a mais e cai nos pênaltis contra Afogados

A caminhada do Atlético-MG na Copa do Brasil durou muito pouco e foi encerrada na noite desta quarta-feira. No acanhado Estádio Vianão, o time mineiro sofreu um gol mesmo jogando com um homem a mais e acabou superado por 7 a 6 pelo Afogados da Ingazeira nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Classificado à terceira fase da Copa do Brasil, o time pernambucano apenas espera pelo vencedor do confronto entre Ponte Preta e Vila Nova. Às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, os dois times entra em campo no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Eliminado de forma precoce da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções ao Campeonato Mineiro. Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, pela sétima rodada do torneio estadual, o time comandado pelo venezuelano Rafael Dudamel enfrenta o Boa, no Estádio Municipal de Varginha.

Após um primeiro tempo com o placar inalterado, o Afogados conseguiu inaugurar o marcador aos 16 minutos da etapa complementar. Candinho passou por Iago Maidana e bateu de fora da área. O goleiro Michael acabou surpreendido e não conseguiu defender.

O Atlético-MG chegou ao empate quatro minutos depois. Após cobrança de cruzamento pela esquerda, Di Santo dividiu com a marcação e a bola sobrou para Hyoran completar. No meio da área, Gabriel tocou para o gol. Pouco depois, Márcio cometeu falta sobre Jair e foi expulso, deixando o Afogados com um a menos.

Mesmo em inferioridade numérica, o time pernambucano retomou a vantagem no marcador aos 27 minutos do segundo tempo. Philip aproveitou vacilo de Guilherme Arana pelo lado direito do campo de ataque, passou por Gabriel e finalizou forte para marcar um golaço.

Colocado por Dudamel no lugar de Jair, Ricardo Oliveira empatou logo depois de entrar. Aos 33 minutos do segundo tempo, Guilherme Arana recebeu pela esquerda e cruzou. Posicionado na primeira trave, o veterano centroavante completou com sucesso. Nos acréscimos, Hyoran cometeu falta em Philip e foi expulso.

Nos pênaltis, Otero, Ricardo Oliveira, Savarino, Guga, Guilherme Arana e Igor Rabello marcaram para o Atlético-MG. Allan, Nathan e Gabriel desperdiçaram. Pelo Afogados, Thalison, Willian Gaúcho, Philip, Rodrigo, Eduardo Erê, Diego Teles e Heverton anotaram. Diego Ceará e Douglas Bomba erraram.

FICHA TÉCNICA:

AFOGADOS DA INGAZEIRA 2 (7) x 2 (6) ATLÉTICO-MG

Local: Afogados da Ingazeira, (PE)

Data: 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira

Hora: 21h30 (de Brasília)

Estádio: Vianão, em Afogados da Ingazeira

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)​

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Cartões amarelos: Rodrigo e Willian Gaúcho (AFO); Gabriel e Allan (AMG)

Cartões vermelhos: Márcio (AFO) e Hyoran (AMG)

Gols:

AFOGADOS DA INGAZEIRA: Candinho, aos 16 minutos do 2º Tempo, e Philip, aos 27 minutos do 2º Tempo

ATLÉTICO-MG: Gabriel, aos 20 minutos do 2º Tempo, e Ricardo Oliveira, aos 33 minutos do 2º Tempo

AFOGADOS DA INGAZEIRA: Wallef; Jader (Rodrigo), Heverton, Márcio e Thalison; Diego Teles, Douglas Bomba, Eduardo Erê e Candinho (Willian Gaúcho); Philip e Diego Ceará

Técnico: Pedro Manta

ATLÉTICO-MG: Michael; Guga, Igor Rabello, Iago Maidana (Savarino), Gabriel e Guilherme Arana; Jair (Ricardo Oliveira), Allan, Hyoran e Otero; Di Santo (Nathan)

Técnico: Rafael Dudamel