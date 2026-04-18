Promessa da base, Cauã Soares estende vínculo com o Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou neste sábado a renovação do jovem atacante Cauã Soares. O novo vínculo do jogador é válido até o ano de 2030.
No Galo desde os seus 10 anos de idade, o atleta de 17 anos já está integrado ao profissional. Cauã estreou pelo clube em janeiro de 2026, no empate com o North, por 1 a 1, pelo Campeonato Mineiro.
𝑨𝑻É 𝟐𝟎𝟑𝟎, 𝑪𝑹𝑰𝑨! ✍🏼
No Clube desde os 10 anos e integrado ao profissional, o atacante Cauã Soares, de 17 anos, teve o contrato renovado pelo Galo! 🐔
Que seja mais um grande passo em sua trajetória, Cauã! 🔥 pic.twitter.com/ZelfXP24pL
— Atlético (@Atletico) April 18, 2026