Promessa da base, Cauã Soares estende vínculo com o Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou neste sábado a renovação do jovem atacante Cauã Soares. O novo vínculo do jogador é válido até o ano de 2030.

No Galo desde os seus 10 anos de idade, o atleta de 17 anos já está integrado ao profissional. Cauã estreou pelo clube em janeiro de 2026, no empate com o North, por 1 a 1, pelo Campeonato Mineiro.