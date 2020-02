Atlético-MG leva 3 a 0 do Unión Santa Fé e se complica na Copa Sul-Americana

O Atlético-MG perdeu de 3 a 0 para o Unión Santa Fé, da Argentina, na noite desta quinta-feira, no estádio Estádio 15 de Abril, pela primeira fase da Copa Sul-Americana e se complicou na competição continental.

Na partida de volta, marcada para o próximo dia 20, no Mineirão, o Galo vai precisar fazer o mesmo placar para levar a disputa para as penalidades ou vencer por quatro gols de diferença.

Agora, o time de Rafael Dudamel vira a chave e volta a focar no Campeonato Mineiro. No próximo domingo, o Atlético enfrenta a URT, fora de casa, pela 5ª rodada do estadual.

O jogo- A partida começou desastrosa para o Galo. O Atlético entrou desligado e levou um gol aos três minutos. Walter Bou foi lançado, teve tempo de dominar, girar em cima do zagueiro Gabriel e finalizar sem chances de defesa. Depois de sofrer por mais 35 minutos, os mineiros conseguiram dar a primeira finalização apenas aos 40. Hyoran levou bola na área e, na sobra, Jair pegou bonito, forçando boa defesa de Moyano.

Quem não faz, toma. A situação atleticana piorou aos 43, quando Cabrera fez 2 a 0. Em mais uma falha de marcação, Bou lançou o meio-campista. Com muita liberdade, o camisa sete avançou, entrou na área e mandou uma bomba, mais uma vez sem que Michael pudesse fazer algo. Apesar dos dois gols, o arqueiro brasileiro fazia boa partida e era o principal responsável pela vantagem não ser ainda mais elástica.

O início da segunda etapa foi bastante parecido com o da inicial. Aos seis, em mais um lançamento de longe, o Unión Santa Fé fez o terceiro. Carabajal recebeu bola enfiada dentro da área, conseguiu o domínio, ajeitou o corpo e tocou na saída de Michael.

Muito desesperado e cometendo uma série de erros defensivos, o Atlético Mineiro não conseguiu levar perigo ao gol de Moyano. A melhor chance foi aos 46, na batida de pênalti de Allan. O meio-campista desperdiçou a cobrança, batendo em cima do arqueiro argentino. O mesmo, acabou sendo expulso no último lance do jogo, pelo segundo cartão amarelo.

Apenas uma goleada de pelo menos quatro gols classifica a equipe brasileira.

FICHA TÉCNICA

UNIÓN SANTA FE 3X0 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio 15 de Abril, Santa Fé (Argentina)

Data: 06 de fevereiro de 2020, quinta-feira

Hora: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Carlos López (VEN) e Jorge Urrego (VEN)

Cartão amarelo: Javier Méndez, Blasi e Milo (Unión Santa Fé); Allan (Atlético-MG)

Cartão vermelho: Allan (Atlético-MG)

Gol: Walter Bou, aos 3, Cabrera, aos 43 do primeiro tempo, e Carabajal, aos 6 do primeiro tempo (Unión Santa Fé)

UNIÓN SANTA FE: Moyano; Blasi, Calderón, Bottinelli e Corvalán; Javier Méndez, Elías, Carabajal (Miro) e Cabrera (Bonifacio), Walter Bou (Mazzola) e Troyansky

Técnico: Leonardo Madelón

ATLÉTICO-MG: Michael; Maílton, Réver, Gabriel e Fábio Santos (Guilherme Arana); José Welison, Jair (Edinho), Allan, Hyoran (Borrero) e Marquinhos; Di Santo

Técnico: Rafael Dudamel