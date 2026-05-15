Atlético-MG anuncia ex-atacante e oitavo maior artilheiro do clube como novo coordenador técnico

O Atlético-MG anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação de Guilherme de Cássio Alves para o cargo de coordenador técnico. Conforme divulgado pelo clube, ele terá como principal função atuar na integração entre comissão técnica, diretoria e elenco, a fim de fortalecer a comunicação e os processos internos do departamento de futebol.

O ex-atacante chega a Belo Horizonte neste fim de semana e será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa marcada para segunda-feira. A diretoria do Galo é formada também pelo CEO Pedro Daniel, além do vice-presidente de futebol Paulo Bracks.

Com mais de 35 anos de experiência no mundo da bola, Guilherme é ídolo do Atlético-MG. O ex-atacante é o oitavo maior artilheiro da história do Galo, com 139 gols marcados em 205 jogos. Ele vestiu a camisa do Atlético-MG entre 1999 e 2002, além da temporada de 2003.

Na última quarta-feira, o Atlético-MG carimbou a vaga nas oitavas da Copa do Brasil após vencer o Ceará nos pênaltis. Já no Brasileirão, o Galo é o 13° colocado, com 18 pontos conquistados.

Veja a nota do Atlético-MG:

"O Atlético acertou a contratação de Guilherme de Cássio Alves para o cargo de coordenador técnico. O ex-atacante chega a Belo Horizonte neste final de semana e será apresentado oficialmente pelo clube em coletiva na próxima segunda-feira.

Oitavo maior artilheiro da história do Galo, com 139 gols, Guilherme defendeu o clube de 1999 a 2002, e na temporada 2003, totalizando 205 jogos. Com mais de 35 anos de experiência no futebol, o profissional chega para auxiliar na integração entre comissão técnica, diretoria e elenco".

Próximo jogo do Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Mirassol

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)