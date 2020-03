Atlético-MG está de olho em joia da La U, time que já foi treinado por Sampaoli

Jorge Sampaoli já chegou ao Atlético-MG com uma lista de mudanças para o clube. Entre elas, a contratação de jogadores, visando fortalecer o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. E um desses nomes pode vir da Universidad de Chile, time no qual Sampaoli teve uma ótima passagem. Segundo a imprensa chilena, o Galo estaria interessado na contratação do meia Pablo Aránguiz, que completou 23 anos nesta terça-feira.

O jogador pertence ao Dallas, dos Estados Unidos. Mas está emprestado à La U até o final de 2020. O fato de o atleta pertencer ao futebol norte-americano complica um pouco a transferência, tendo em vista que a negociação teria de ser feita diretamente com a Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos. Além disso, a Universidad de Chile tem a opção de compra ao término do contrato, por 1,5 milhão de dólares (aproximadamente 7,7 milhões de reais) e pretende exercê-la.

Pablo Aránguiz chamou a atenção pelo início arrasador na La U. Em apenas cinco jogos, o jovem marcou quatro gols e deu duas assistências. O atleta pode ser o primeiro desafio de Alexandre Mattos, novo diretor de futebol do Galo, que terá a missão de correr atrás dos desejos de Jorge Sampaoli. Além da compra de jogadores, o técnico argentino também pretende se desfazer de alguns atletas do elenco atual e renovar contratos de outros.