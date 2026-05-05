Atlético-MG vacila e cede empate ao Juventud após abrir dois gols

Nesta quarta-feira, após ter dois gols de vantagem, o Atlético Mineiro empatou com o Juventud em 2 a 2, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).
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Situação do grupo
Com o resultado, o Galo vai a quatro pontos e ocupa a terceira posição do Grupo B. á o Juventud vai a cindo e segue como vice-líder.
📋 Resumo do jogo
⚪🔵JUVENTUD 2 X 2 ATLÉTICO-MG⚫⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 4 (Grupo B)
🏟️ Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)
📅 Data: 05 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Ruan Tressoldi (Atlético-MG)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Alan Minda, aos 37' do 1ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Vitor Hugo, aos 32' do 2ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Pablo Lago, aos 33' do 2ºT (Juventud)
- ⚽ Marcelo Perez, aos 42' do 2ºT (Juventud)
Arbitragem
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)
⚪🔵Juventud🔵⚪
Sebastián Sosa; Morosini (Rodrigo Chagas), Pernicone, Más, Rabino; Roldán, Cecchini (Guerrero), Facundo Pérez (Pablo Lago), Alejo Cruz; Mimbacas (Marcelo Perez) e Boselli (Peralta)
Técnico: Sergio Blanco
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Maycon (Tomás Pérez), Alan Franco, Bernard (Gustavo Scarpa); Alan Minda (Dudu) e Cassierra (Reinier)
Técnico: Eduardo Domínguez
Como foi o jogo
Em um primeiro tempo que começou com o Juventud pressionando, os donos da casa tiveram uma grande chance aos 16 minutos com Leonel Roldán finalizando de dentro da área, mas Everson fez a defesa com os pés e evitou o gol. Aos 37, após escanteio cobrado por Maycon, o goleiro Sebastián Sosa afastou e Alan Minda, de fora da área, bateu de primeira, por cobertura, para abrir o placar para o Atlético-MG.
Na segunda etapa, aos 32, Gustavo Scarpa cobrou escanteio para a área e Vitor Hugo subiu para, de cabeça, marcar o segundo gol do time brasileiro. Apenas um minuto depois, Alejo Cruz cruzou e Pablo Lago apareceu na área para descontar para a equipe uruguaia.
Na reta final, aos 42, Rodrigo Chagas teve liberdade na intermediária, lançou na área do Atlético e Marcelo Perez mandou de cabeça para o gol, empatando o jogo.
Próximos jogos
⚪🔵Juventud🔵⚪
⚔️ Jogo: Defensor x Juventud
🏆 Competição: Campeonato Uruguaio - Rodada 15 (Apertura)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Luis Franzini, Montevidéu (URU)
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
⚔️ Jogo: Atlético-MG x Botafogo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)