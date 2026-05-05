Atlético-MG vacila e cede empate ao Juventud após abrir dois gols

Nesta quarta-feira, após ter dois gols de vantagem, o Atlético Mineiro empatou com o Juventud em 2 a 2, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).

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Situação do grupo

Com o resultado, o Galo vai a quatro pontos e ocupa a terceira posição do Grupo B. á o Juventud vai a cindo e segue como vice-líder.

📋 Resumo do jogo

⚪🔵 JUVENTUD 2 X 2 ATLÉTICO-MG ⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 4 (Grupo B)

🏟️ Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

📅 Data: 05 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Ruan Tressoldi (Atlético-MG)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Alan Minda, aos 37' do 1ºT (Atlético-MG)

⚽ Vitor Hugo, aos 32' do 2ºT (Atlético-MG)

⚽ Pablo Lago , aos 33' do 2ºT (Juventud)

, aos 33' do 2ºT (Juventud) ⚽ Marcelo Perez , aos 42' do 2ºT (Juventud)

Arbitragem

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

⚪🔵 Juventud 🔵⚪

Sebastián Sosa; Morosini (Rodrigo Chagas), Pernicone, Más, Rabino; Roldán, Cecchini (Guerrero), Facundo Pérez (Pablo Lago), Alejo Cruz; Mimbacas (Marcelo Perez) e Boselli (Peralta)

Técnico: Sergio Blanco

⚫⚪ Atlético-MG ⚪⚫

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Maycon (Tomás Pérez), Alan Franco, Bernard (Gustavo Scarpa); Alan Minda (Dudu) e Cassierra (Reinier)

Técnico: Eduardo Domínguez

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo que começou com o Juventud pressionando, os donos da casa tiveram uma grande chance aos 16 minutos com Leonel Roldán finalizando de dentro da área, mas Everson fez a defesa com os pés e evitou o gol. Aos 37, após escanteio cobrado por Maycon, o goleiro Sebastián Sosa afastou e Alan Minda, de fora da área, bateu de primeira, por cobertura, para abrir o placar para o Atlético-MG.

Na segunda etapa, aos 32, Gustavo Scarpa cobrou escanteio para a área e Vitor Hugo subiu para, de cabeça, marcar o segundo gol do time brasileiro. Apenas um minuto depois, Alejo Cruz cruzou e Pablo Lago apareceu na área para descontar para a equipe uruguaia.

Na reta final, aos 42, Rodrigo Chagas teve liberdade na intermediária, lançou na área do Atlético e Marcelo Perez mandou de cabeça para o gol, empatando o jogo.

Próximos jogos

⚪🔵 Juventud 🔵⚪

⚔️ Jogo: Defensor x Juventud

🏆 Competição: Campeonato Uruguaio - Rodada 15 (Apertura)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Luis Franzini, Montevidéu (URU)

⚫⚪ Atlético-MG ⚪⚫

⚔️ Jogo: Atlético-MG x Botafogo

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)