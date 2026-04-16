Atlético-MG bate Juventud com gol no final e vence a primeira na Sul-Americana

O Atlético-MG garantiu sua primeira vitória pela Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, ao vencer o Juventud-URU por 2 a 1, em duelo pela segunda rodada do grupo B da competição. Bernard inaugurou o marcador na Arena MRV, enquanto Facundo Pérez deixou tudo igual logo no início do segundo tempo. Aos 45 minutos da etapa complementar, no entanto, Cassierra foi às redes para garantir o triunfo do Galo.

Situação do grupo

Com a vitória, o Galo sobe à segunda colocação da chave com quatro pontos conquistados, enquanto o Juventud ocupa a quarta posição com um ponto somado.

Cienciano e Puerto Cabello, que completam a chave, se enfrentam ainda nesta quinta, às 23h (de Brasília).

🖤🤍🐔 FIM DE JOGO: ATLÉTICO 2X1 JUVENTUD-URU COM O APOIO DA MASSA E UM GOL EM CADA TEMPO, GALO SUPERA O ADVERSÁRIO E SOMA TRÊS PONTOS PELA SUL-AMERICANA NA ARENA MRV! 🔥 ⚽ BERNARD E CASSIERRA MARCARAM! #VamoGalo #CAMxCAJ 🏴🏳️ pic.twitter.com/xtffCCYyH7 — Atlético (@Atletico) April 16, 2026

📋 Resumo do jogo

⚫ ATLÉTICO-MG 2 x 1 JUVENTUD-URU 🔵

🏆 Competição: Copa Sul-Americana

🏟️ Local: Arena MRV

📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Bernard, aos 42' do 1ºT (Atlético-MG)

⚽ Facundo Pérez, aos 4' do 2ºT (Juventud)

⚽ Cassierra, aos 45' do 2ºT (Atlético-MG)

Como foi o jogo

Com dominância na posse de bola no início da partida, o Atlético-MG criou sua primeira chance aos 30 minutos, quando Cuello recebeu no lado direito e cortou para dentro para finalizar de chapa no canto, mas viu o goleiro Sosa fazer a defesa. Aos 42, o Galo voltou a ter uma oportunidade de gol e converteu. Cuello conseguiu um lançamento preciso para Bernard dominar do lado direito da área, limpar a marcação de dois jogadores e bater firme no alto para abrir o placar.

Logo no início da segunda etapa, Éverson errou na saída de bola e Boselli ficou com a posse na direita para cruzar no meio da área e Facundo Pérez completar às redes para empatar. Após um segundo tempo sem grandes chances, o Atlético-MG conseguiu marcar aos 45. Cuello recebeu na direita e cruzou para Cassierra ganhar a disputa no alto e testar com precisão para garantir a vitória ao Galo.

Próximos jogos

Atlético-MG

Jogo: Coritiba x Atlético-MG

Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Couto Pereira

Juventud