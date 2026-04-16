Atlético-MG bate Juventud com gol no final e vence a primeira na Sul-Americana

O Atlético-MG garantiu sua primeira vitória pela Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, ao vencer o Juventud-URU por 2 a 1, em duelo pela segunda rodada do grupo B da competição. Bernard inaugurou o marcador na Arena MRV, enquanto Facundo Pérez deixou tudo igual logo no início do segundo tempo. Aos 45 minutos da etapa complementar, no entanto, Cassierra foi às redes para garantir o triunfo do Galo.
Situação do grupo
Com a vitória, o Galo sobe à segunda colocação da chave com quatro pontos conquistados, enquanto o Juventud ocupa a quarta posição com um ponto somado.
Cienciano e Puerto Cabello, que completam a chave, se enfrentam ainda nesta quinta, às 23h (de Brasília).
🖤🤍🐔 FIM DE JOGO: ATLÉTICO 2X1 JUVENTUD-URU
COM O APOIO DA MASSA E UM GOL EM CADA TEMPO, GALO SUPERA O ADVERSÁRIO E SOMA TRÊS PONTOS PELA SUL-AMERICANA NA ARENA MRV! 🔥
⚽ BERNARD E CASSIERRA MARCARAM! #VamoGalo #CAMxCAJ 🏴🏳️ pic.twitter.com/xtffCCYyH7
— Atlético (@Atletico) April 16, 2026
📋 Resumo do jogo
⚫ ATLÉTICO-MG 2 x 1 JUVENTUD-URU 🔵
🏆 Competição: Copa Sul-Americana
🏟️ Local: Arena MRV
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Bernard, aos 42' do 1ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Facundo Pérez, aos 4' do 2ºT (Juventud)
- ⚽ Cassierra, aos 45' do 2ºT (Atlético-MG)
Como foi o jogo
Com dominância na posse de bola no início da partida, o Atlético-MG criou sua primeira chance aos 30 minutos, quando Cuello recebeu no lado direito e cortou para dentro para finalizar de chapa no canto, mas viu o goleiro Sosa fazer a defesa. Aos 42, o Galo voltou a ter uma oportunidade de gol e converteu. Cuello conseguiu um lançamento preciso para Bernard dominar do lado direito da área, limpar a marcação de dois jogadores e bater firme no alto para abrir o placar.
Logo no início da segunda etapa, Éverson errou na saída de bola e Boselli ficou com a posse na direita para cruzar no meio da área e Facundo Pérez completar às redes para empatar. Após um segundo tempo sem grandes chances, o Atlético-MG conseguiu marcar aos 45. Cuello recebeu na direita e cruzou para Cassierra ganhar a disputa no alto e testar com precisão para garantir a vitória ao Galo.
Próximos jogos
Atlético-MG
- Jogo: Coritiba x Atlético-MG
- Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Couto Pereira
Juventud
- Jogo: Peñarol x Juventud
- Data e horário: 20 de abril de 2026 (segunda-feira) | 20h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Uruguaio
- Local: Estádio Campeón del Siglo