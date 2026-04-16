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Atlético-MG bate Juventud com gol no final e vence a primeira na Sul-Americana

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Foto: Pedro Souza / Atlético-MG
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/04/2026 às 20:58 • Atualizado 16/04/2026 às 20:58

O Atlético-MG garantiu sua primeira vitória pela Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, ao vencer o Juventud-URU por 2 a 1, em duelo pela segunda rodada do grupo B da competição. Bernard inaugurou o marcador na Arena MRV, enquanto Facundo Pérez deixou tudo igual logo no início do segundo tempo. Aos 45 minutos da etapa complementar, no entanto, Cassierra foi às redes para garantir o triunfo do Galo.

Situação do grupo

Com a vitória, o Galo sobe à segunda colocação da chave com quatro pontos conquistados, enquanto o Juventud ocupa a quarta posição com um ponto somado.

Cienciano e Puerto Cabello, que completam a chave, se enfrentam ainda nesta quinta, às 23h (de Brasília).

📋 Resumo do jogo 

ATLÉTICO-MG 2 x 1 JUVENTUD-URU 🔵

🏆 Competição: Copa Sul-Americana
🏟️ Local: Arena MRV
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Bernard, aos 42' do 1ºT (Atlético-MG)
  • ⚽ Facundo Pérez, aos 4' do 2ºT (Juventud)
  • ⚽ Cassierra, aos 45' do 2ºT (Atlético-MG)

 

Como foi o jogo

Com dominância na posse de bola no início da partida, o Atlético-MG criou sua primeira chance aos 30 minutos, quando Cuello recebeu no lado direito e cortou para dentro para finalizar de chapa no canto, mas viu o goleiro Sosa fazer a defesa. Aos 42, o Galo voltou a ter uma oportunidade de gol e converteu. Cuello conseguiu um lançamento preciso para Bernard dominar do lado direito da área, limpar a marcação de dois jogadores e bater firme no alto para abrir o placar.

Logo no início da segunda etapa, Éverson errou na saída de bola e Boselli ficou com a posse na direita para cruzar no meio da área e Facundo Pérez completar às redes para empatar. Após um segundo tempo sem grandes chances, o Atlético-MG conseguiu marcar aos 45. Cuello recebeu na direita e cruzou para Cassierra ganhar a disputa no alto e testar com precisão para garantir a vitória ao Galo.

Próximos jogos

Atlético-MG

  • Jogo: Coritiba x Atlético-MG
  • Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro 
  • Local: Couto Pereira

 

Juventud

  • Jogo: Peñarol x Juventud
  • Data e horário: 20 de abril de 2026 (segunda-feira) | 20h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Uruguaio
  • Local: Estádio Campeón del Siglo

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