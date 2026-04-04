Atlético-MG x Athletico-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Atlético-MG recebe o Athletico-PR em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. A partida será realizada às 17h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Após a vitória, demos início à preparação para mais um desafio no domingo! 💪⚫️⚪️ pic.twitter.com/HKRmW8NBkM
— Atlético (@Atletico) April 3, 2026
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Onde assistir Atlético-MG x Athletico-PR?
O confronto entre Atlético-MG e Athletico-PR será transmitido por TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Como chegam as equipes
Após golear a Chapecoense, na Arena Condá, por 4 a 0, na última rodada, o Galo chegou a 11 pontos e ocupa a nona posição. Já o Furacão foi derrotado por 3 a 0 pelo Bahia, na Fonte Nova, e ocupa a quinta colocação, com 16 pontos.
Prováveis escalações
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
Everson; Preciado, Ruan, Lyanco (Júnior Alonso), Renan Lodi; Victor Hugo, Tomás Perez, Reinier, Cuello; Bernard (Minda) e Hulk.
Técnico: Eduardo Domínguez
🔴⚫Athletico-PR⚫🔴
Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson, Dudu; Julimar, Mendoza e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann
Arbitragem
Árbitro principal: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Ficha técnica
Confronto: Atlético-MG x Athletico-PR
Competição: Brasileirão Série A - Rodada 10
Data e horário: 5 de abril de 2026 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Globo e Premiere