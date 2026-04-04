Atlético-MG x Athletico-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/04/2026 às 20:09

Neste domingo, o Atlético-MG recebe o Athletico-PR em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. A partida será realizada às 17h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. 

Onde assistir Atlético-MG x Athletico-PR? 

O confronto entre Atlético-MG e Athletico-PR será transmitido por TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes 

Após golear a Chapecoense, na Arena Condá, por 4 a 0, na última rodada, o Galo chegou a 11 pontos e ocupa a nona posição. Já o Furacão foi derrotado por 3 a 0 pelo Bahia, na Fonte Nova, e ocupa a quinta colocação, com 16 pontos.

Prováveis escalações 

⚫⚪Atlético-MG⚪⚫

Everson; Preciado, Ruan, Lyanco (Júnior Alonso), Renan Lodi; Victor Hugo, Tomás Perez, Reinier, Cuello; Bernard (Minda) e Hulk.
Técnico: Eduardo Domínguez

🔴⚫Athletico-PR⚫🔴

Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson, Dudu; Julimar, Mendoza e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem

Árbitro principal: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ficha técnica

Confronto: Atlético-MG x Athletico-PR
Competição: Brasileirão Série A - Rodada 10
Data e horário: 5 de abril de 2026 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Globo e Premiere

Conteúdo Patrocinado