Atlético-MG anuncia venda de Emerson ao Barcelona por R$ 50 milhões

O Atlético-MG anunciou a venda do lateral-direito Emerson ao Barcelona por meio de suas redes sociais nesta quinta-feira. O jogador de 20 anos foi vendido pelo valor de 12 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) e assinou contrato por cinco temporadas com o clube da Catalunha, porém será cedido por empréstimo ao Betis até junho deste ano.

Emerson está no momento no Chile, disputando o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira. Chegou ao Atlético-MG depois de se destacar pela Ponte Preta, clube pelo qual estreou profissionalmente em 2016. No ano passado, assumiu a titularidade no Galo e se destacou pela sua velocidade e vigor físico na chegada ao ataque.

Pelo Atlético-MG, Emerson tem 23 partidas, com um gol marcado e uma assistência. A compra de um jovem para utilização futura é prática comum do Barcelona e do Real Madrid, que emprestam o atleta a clubes menores para ganharem experiência.