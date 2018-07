Atlético fica próximo de Leandrinho e negociação deve ser confirmada nos próximos dias

O Galo ainda busca reforços para o restante da temporada. Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o clube vê clara a possibilidade de conquistar o torneio nacional e foi ao mercado para se reforçar. A nova cara que pode chegar no clube é o atacante Leandrinho.

A Gazeta Esportiva apurou que o Galo trata os últimos detalhes para confirmar a contratação do atacante Leandrinho, jogador do Napoli. O acerto será por empréstimo de um ano, com passe fixado.

A reportagem apurou ainda que o Napoli tem prioridade em recomprar o jogador, caso o Galo faça valer o contrato e comprar o jogador em definitivo. No entanto, haverá valorização.

A imprensa italiana já dá como certa a contratação de Leandrinho pelo Galo. O jornalista italiano Alfredo Pedullà, inclusive, publicou que “as negociações estão em andamento, fechando a operação”.

No Brasil, Leandrinho atuou pouco. O jovem apareceu para o futebol com a camisa da Ponte Preta e rapidamente despertou o interesse do futebol europeu. Ele tem apenas 19 anos.