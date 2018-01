Atlético confirma empréstimo de Maidana até dezembro de 2018

O Atlético confirmou, na tarde deste domingo, a contratação do zagueiro Iago Maidana, do São Paulo. O atleta chega para contrato de empréstimo até dezembro de 2018.

Maidana chegou a Belo Horizonte nesse sábado para fazer exames médicos e resolver os últimos detalhes do contrato dele com o Galo. Existiu a possibilidade de o Atlético já contratar o atleta em definitivo, algo que não foi confirmado neste momento.

Iago chega para o Galo que tem problemas na posição. Isso porque Léo Silva é o melhor zagueiro do clube, mas está com idade avançada. Já o outro titular, Gabriel, convive com algumas críticas da torcida e pode ser negociado em breve.

Maidana disputou a temporada 2017 pelo Paraná, sendo um dos destaques da equipe no acesso a série A.