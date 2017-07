Atlético confirma débito no pagamento de Elias com Sporting

No início da temporada o Galo confirmou a contratação do volante Elias, um dos principais reforços para a temporada 2017. Agora, via imprensa portuguesa, o Sporting-POR divulgou o débito atleticano pela contratação do jogador.

A informação surgiu no Diário Record, nesta sexta-feira. De acordo com o jornal, o Sporting tem uma lista de devedores e o Atlético está no meio, por uma divida de 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,7 milhões). Ainda na publicação, o clube português disse que o Galo deve regularizar a situação até a próxima semana.

O Atlético confirmou a informação para os jornalistas. De acordo com a assessoria de imprensa, o Galo está com um atraso de cinco dias.

Elias ainda busca se firmar com a camisa do Galo. O atleta vem ganhando certo destaque quando o técnico Roger Machado coloca uma equipe com três volantes em campo, dando mais liberdade do jogador. Atualmente, Elias já disputou 32 partidas e fez sete gols.