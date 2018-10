Atlético comunica demissão de Alexandre Gallo e anuncia Marques para a vaga

O Atlético comunicou, na tarde desta terça-feira, que o diretor de futebol, Alexandre Gallo, não faz mais parte do futebol alvinegro. Em comunicado no Twitter oficial do clube, a diretoria desejou sorte na sequência da carreira do profissional.

“No início da tarde desta terça-feira (30), o Sr. Alexandre Tadeu Gallo foi desligado do clube, onde exercia a função de Diretor de Futebol. Agradecemos e desejamos sucesso na sequência da sua carreira”, postou o clube em sua conta.

Para o lugar de Gallo, o ex-atacante Marques, atleta que atuou com Alexandre no Atlético em determinado momento, assume as funções. “Em seu lugar, assume Marques Batista de Abre, que será apresentado quarta-feira à tarde, na Cidade do Galo”.

Gallo vivia forte pressão no comando do Atlético. Na última semana, várias foram as manifestações contrárias ao seu trabalho. Junto com ele, o Presidente do clube Sérgio Sette Câmara também vem sendo duramente criticado.

Pesa sobre Gallo a formação de um elenco fraco tecnicamente. Em um ano que o clube resolveu investir pouco, com a justificativa de economizar dinheiro, a equipe buscou muitos atletas emprestados, vários com qualidade bastante questionável.

Além disso, algumas contratações como Denilson, com cinco anos de contrato, Martín Rea, que era reserva no Danubio e sem qualquer oportunidade na equipe mineira.