Atleticanos lamentam empate; Victor garante: “mais 60 minutos e não entraria”

O Atlético criou muito, amassou o Vasco em seu campo defensivo, mas ficou no empate sem gols, na noite desta quinta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o atacante Ricardo Oliveira, o ataque alvinegro não conseguiu ser competente para furar o bloqueio adversário.

“Nós sabíamos da proposta deles. Infelizmente a gente não conseguiu furar esse bloqueio, tentamos pelo lado de campo, tentamos de fora da área, tivemos ocasiões de colocar a bola para dentro, mas ela não entrou. Uma pena perder esses dois pontos em casa”, destacou.

A torcida do Atlético marcou presença na noite desta quinta-feira, colocando mais de 22 mil atleticanos no estádio Independência. Ricardo Oliveira disse que a equipe precisava bater o adversário, sobretudo, por causa da possibilidade de ganhar uma posição na tabela, passando para a quinta colocação.

“A gente queria vencer esse jogo de hoje, porque ficaríamos muito próximos dos primeiros colocados, seis pontos do primeiro. Enfim, desperdiçamos uma grande oportunidade. Agora é recuperar para o jogo de domingo”, completou o camisa 9.

O goleiro Victor brincou com os excessos de oportunidades do Galo e disse que se tivesse mais jogo o Atlético não conseguiria marcar um gol.

“É um jogo que se tivéssemos mais 60 minutos, a bola ficaria circulando o gol do Vasco e não entraria. Lutamos e batalhamos, foi o jogo de uma equipe só, o Vasco veio com a proposta de não perder, jogar nos nossos erros, infelizmente a bola cismou em não entrar hoje, mas são coisas do futebol. O Atlético teve mérito, foi superior, mas este é o caminho que devemos seguir nessa caminhada no Campeonato Brasileiro”, finalizou.