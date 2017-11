Arouca está em BH e fecha com Atlético-MG

Em busca de jogadores para a posição, o Atlético fechou com o volante Arouca para a próxima temporada. O atleta chega a Belo Horizonte para um contrato de empréstimo de um ano.

Entre os clubes está tudo certo. Com o atleta também. Com isso, Arouca já foi liberado para fazer exames médicos. Se tudo correr bem, ele assina contrato e será anunciado oficialmente pelo clube mineiro.

O volante de 31 anos chega ao Atlético após pedido de Oswaldo Oliveira, que já foi confirmado como técnico do Galo em 2018, independentemente do desfecho que terá a temporada 2017 – com ou sem a conquista da vaga na Copa Libertadores.

Por outro lado, no Palmeiras, Arouca já não tinha espaço. Mesmo com a chegada de um novo treinador, no caso Roger Machado, o atleta não teria espaço, pois disputava posição com Bruno Henrique, Felipe Melo, Tchê Tchê e Thiago Santos.

O ano de Arouca no Palmeiras não foi bom. O atleta passou por cirurgias no tornozelo e jogou por apenas cinco minutos, contra a Ponte Preta.