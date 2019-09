Após virada na Argentina, atleticanos veem classificação em aberto

O Atlético-MG iniciou a disputa das semifinais da Copa Sul-Americana com derrota na noite desta quinta-feira. Após o revés por 2 a 1 diante do Colón na condição de visitante, os jogadores do time brasileiro procuraram demonstrar confiança na classificação.

Ainda no primeiro tempo, o Atlético-MG chegou a sair na frente por meio de Chará, mas na etapa complementar o Colón virou com gols marcados por Rodriguez e Morelo. Com a vitória por 2 a 1, o time argentino joga por um empate no Brasil para avançar à final.

“Vamos decidir em casa e essa classificação está em aberto. Conseguimos fazer um primeiro tempo perfeito. No segundo, era esperado que eles viriam para cima. Tivemos duas infelicidades em que acabaram fazendo os gols, mas temos totais condições de reverter”, disse o goleiro Cleiton.

O segundo e decisivo confronto entre Atlético-MG e Colón está marcado para as 21h30 (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio do Mineirão. Como conseguiu balançar as redes fora de casa, a equipe alvinegra passa de fase com uma vitória por 1 a 0 em Belo Horizonte.

“É muito importante que a gente pode jogar em casa. Vai ser um jogo difícil, mas ainda está em aberto. Sempre é importante que a torcida esteja conosco. Agora, vamos tentar dar alegria para eles”, afirmou Chará, autor do único gol do Atlético-MG na Argentina.