Anelka explica negativa ao Galo e chama Kalil de amador

Cinco anos após ter sido anunciado pelo Atlético, mas nunca vestido à camisa do clube, Anelka revelou os motivos para ele não desembarcar em Belo Horizonte. Segundo o jogador, alguns fatores foram fundamentais para a parceria ser encerrada antes mesmo de ser iniciada, entre eles o anuncio antecipado do Presidente Alexandre Kalil.

“Nunca se anuncia a chegada de um jogador que ainda não assinou o contrato. Um jogador que ainda não chegou a um acordo com o clube sobre as condições do contrato. Foi um erro enorme, um erro amador”, revelou o atleta ao GloboEsporte.com.

O atleta, no entanto, afirmou que a situação estava 95% fechada e ele seguiria, mesmo com o problema. O Atlético então não atendeu um dos pedidos do jogador.

“Mas, tudo bem, tranquilo. Eu disse que eu queria vir, que eu queria muito vir jogar no Atlético. Então, apesar do erro do seu presidente, eu continuei. Pedi que ele me mandasse então duas passagens de avião, para mim e para o meu agente. Meu agente que ia se encarregar de ler e verificar linha por linha do contrato proposto pelo Atlético. Eu esperei algumas horas. E depois de cerca de 10, 15 horas eu recebi uma única passagem de avião. Só uma, no meu nome. Foi uma falta de respeito”, finalizou.