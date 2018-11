Atlético de Madrid confirma lesão no pé de Diego Costa

Neste sábado, o Atlético de Madrid entra em campo para um confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol contra o Barcelona e pode não ter uma de suas principais estrelas à disposição de Diego Simeone. Isso porque, nesta terça-feira, o clube colchonero confirmou por meio de um comunicado que o atacante Diego Costa sofreu um trauma no pé e estará sob observação nos próximos dias.

“Diego Costa sofreu um traumatismo no pé. O atacante rojiblanco seguirá com uma carga reduzida de treinamentos e sob supervisão do departamento médico e de fisioterapia, aguardando a evolução clínica”, diz o comunicado.

Depois de ficar duas semanas afastado dos gramados por conta de problemas musculares, o atacante brasileiro naturalizado espanhol voltou a disputar um jogo oficial justamente no último sábado, na vitória por 3 a 2 sobre o Athletic Bilbao, mas teve de ser substituído no decorrer da partida por conta de dores no pé, que se confirmaram em uma lesão.

Além da preocupação natural pela recuperação, Diego se tornou um problema para Simeone visando o clássico do próximo sábado contra o Barcelona, que vale a liderança do Campeonato Espanhol. Líder com 24 pontos, o time catalão está apenas um ponto na frente do rival de Madrid. O jornal As, porém, revelou que o jogador deve ter condições de entrar em campo.

Para o clássico, o treinador do Atlético deve ter mais desfalques. Thomas Lemar, que era dúvida, voltou aos treinamentos e deve estar à disposição. Mas Diego Godín, Lucas Hernandez, José María Giménez e Stefan Savic seguem entregues aos departamento médico e não devem atuar.