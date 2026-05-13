Atlético-GO x Athletico-PR pela Copa do Brasil: veja onde assistir e prováveis escalações

Atlético-GO e Athletico-PR entram em campo nesta quinta-feira pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida de ida acabou empatada em 0 a 0. O duelo decisivo será às 19h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
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— Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 12, 2026
Onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo?
- TV: Sportv e Premiere (fechado).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
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Situação do confronto
O confronto de ida entre Atlético-GO e Athletico-PR terminou empatado sem gols, na Arena da Baixada, no dia 23 de abril. Com isso, o duelo está aberto, e uma simples vitória classificará um dos dois clubes para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.
Como chegam as equipes?
O Atlético-GO vem de vitória na Série B. Com um a menos, a equipe goiana bateu o Ceará por 1 a 0. Atualmente, o Dragão está na décima colocação do campeonato, com 11 pontos.
Já o Athletico-PR perdeu seu último jogo. Contra o Vasco, a equipe treinada por Odair Hellmann foi derrotada fora de casa por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Furacão está em quinto, com 23 pontos.
Prováveis escalações
🔴⚫ Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Natã e Leandro Vilela; Bruno José, Marrony e Geovany Soares; Gustavo Coutinho.
Técnico: Eduardo Souza.
⚫🔴 Athletico-PR: Santos; Leandro Derik, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Junior, Portilla, Felipinho e Mendoza; Bruninho e João Cruz; Renan Peixoto.
Técnico: Odair Hellmann.
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Próximos jogos
Atlético-GO
Jogo: Criciúma x Atlético-GO
Competição: Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 9
Data e hora: 17/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)
Athletico-PR
Jogo: Athletico x Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
Data e hora: 17/05 (domingo), às 19h30
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)