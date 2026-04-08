Atlético-GO vence e mantém Cuiabá em jejum na Copa Centro-Oeste

O Atlético-GO venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta terça-feira, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Centro-Oeste, disputado em Goiânia.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Atlético-GO chega aos seis pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo B, empatado com o líder Gama, que tem um jogo a menos. Já o Cuiabá segue sem vencer e é o quinto, com apenas um ponto.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫ATLÉTICO-GO 1 X 0 CUIABÁ🟡🟢
🏆 Competição: Copa Centro-Oeste - Rodada 3 (Grupo B)
🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Léo Tocantins, aos 5' do 1ºT (Atlético-GO)
Como foi o jogo
Com apenas cinco minutos de jogo, após tentativa de voleio de Bruno José, Léo Tocantins aproveitou para desviar no meio do caminho e marcar o gol da vitória do Atlético-GO.
Próximos jogos
🔴⚫Atlético-GO⚫🔴
⚔️ Jogo: Atlético-GO x Londrina
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
🟡🟢Cuiabá🟢🟡
⚔️ Jogo: Operário x Cuiabá
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
Resultados da Copa Norte nesta terça-feira
- Águia de Marabá 3 x 2 Galvez
Resultados da Copa do Nordeste nesta terça-feira
- América-RN 0 x 3 ABC
- Ferroviário 1 x 0 Jacuipense