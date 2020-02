Atlético-GO demite o técnico Cristóvão Borges

Após apenas sete jogos no comando da equipe, Cristóvão Borges não é mais o técnico do Atlético-GO. Nesta terça-feira, a demissão foi oficializada e anunciada nas redes sociais do clube goiano. A decisão foi tomada porque a diretoria do Dragão não estava satisfeita com o trabalho exercido pelo treinador.

Cristóvão Borges chegou ao Atlético após a pré-temporada, período em que o time foi treinado pelo auxiliar Eduardo Souza, que chegou inclusive a comandar o clube na primeira rodada do Campeonato Goiano.

Durante a breve passagem, Cristóvão esteve à frente do Dragão em sete oportunidades, conseguindo quatro vitórias, dois empate e somente uma derrota, aproveitamento de 66%. O técnico também esteve presente na classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, na vitória por 3 a 0 contra o Goiás e nas goleadas por 5 a 1 e 5 a 0 em cima do Anápolis e do Goiânia, respectivamente.

O Atlético-GO é o segundo colocado no Campeonato Goiano, com 14 pontos, dois pontos a menos que o líder Jaraguá. A próxima partida do Dragão será justamente contra o Jaraguá, sábado, no Olímpico.