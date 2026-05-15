Athletico-PR sofre, bate Atlético-GO nos penâltis e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Athletico-PR está classificado às oitavas de final na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, no Estádio Antônio Accioly, o time paranaense ganhou do Atlético-GO nos pênaltis por 4 a 1 após empate por 0 a 0 nos dois jogos da série.
Situação do confronto
Com presença garantida nas oitavas de final, o Athletico-PR apenas aguarda pela definição de seu adversário. Os confrontos da próxima fase serão determinados pela CBF por meio de sorteio.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ ATLÉTICO-GO (1) 0 x 0 (4) ATHLETICO ⚪🔴
🏆 Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de volta)
🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: às 19h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Tito, Geovany Soares, Assis e Marrony (Atlético-GO) / João Cruz, Esquivel e Gilberto. (Athletico-PR)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Escalações
ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Igor Henrique, Cristiano e Marony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
Técnico: Eduardo Souza
ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel e Leonardo Derik; Portilla, João Cruz e Felipinho;Mendoza e Kevin Viveros.
Técnico: Odair Hellmann
Como foi o jogo?
Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Atlético-GO obrigou o goleiro Santos a realizar boas defesas em finalizações de Marrony e Gustavo Coutinho durante a etapa complementar. Aos 47 minutos, Viveros recebeu cara a cara com o goleiro Paulo Vitor, mas bateu para fora. Sem gols, a decisão foi para os pênaltis.
Pênaltis
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Próximos jogos
Atlético-GO
Jogo: Criciúma x Atlético-GO
Competição: Série B do Campeonato Brasileiro (9ª rodada)
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
Athletico-PR
Jogo: Athletico-PR x Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)