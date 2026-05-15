Athletico-PR sofre, bate Atlético-GO nos penâltis e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Athletico-PR está classificado às oitavas de final na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, no Estádio Antônio Accioly, o time paranaense ganhou do Atlético-GO nos pênaltis por 4 a 1 após empate por 0 a 0 nos dois jogos da série.

Situação do confronto

Com presença garantida nas oitavas de final, o Athletico-PR apenas aguarda pela definição de seu adversário. Os confrontos da próxima fase serão determinados pela CBF por meio de sorteio.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ ATLÉTICO-GO (1) 0 x 0 (4) ATHLETICO ⚪🔴

🏆 Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de volta)

🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: às 19h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Tito, Geovany Soares, Assis e Marrony (Atlético-GO) / João Cruz, Esquivel e Gilberto. (Athletico-PR)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Escalações

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Igor Henrique, Cristiano e Marony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

Técnico: Eduardo Souza

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel e Leonardo Derik; Portilla, João Cruz e Felipinho;Mendoza e Kevin Viveros.

Técnico: Odair Hellmann

Como foi o jogo?

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Atlético-GO obrigou o goleiro Santos a realizar boas defesas em finalizações de Marrony e Gustavo Coutinho durante a etapa complementar. Aos 47 minutos, Viveros recebeu cara a cara com o goleiro Paulo Vitor, mas bateu para fora. Sem gols, a decisão foi para os pênaltis.

Pênaltis

ATLÉTICO-GO

Cristiano:

Guilherme Lopes:

Junior Barreto: ATHLETICO-PR

Viveros

Mendoza:

Esquivel:

Jádson:

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Próximos jogos

Atlético-GO

Jogo: Criciúma x Atlético-GO

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Athletico-PR

Jogo: Athletico-PR x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)